Beşiktaş'tan 2 yıldıza transfer kancası!
Beşiktaş transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Yukatel Adana Demirspor forması giyen Semih Güler ve Yusuf Sarı'yla yakından ilgileniyor. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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