17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, maçtan canlı olarak taktiksel detayları ve gelişmeleri aktardı.
17.07.2019

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