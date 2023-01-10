BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında Wout Weghorst'taki son durumu açıkladı!
A Spor yorumcularından Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Wout Weghorst'taki son durumu paylaştı. Şahinoğlu, "Weghorst kafada bitirmiş durumda. Ancak sözleşmesinde madde falan yok bu yüzden Beşiktaş'ın eli kuvvetli. Olsa zaten çoktan uygulamaya koyulmuştu. Sırf bu yüzden şuan antrenmana çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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