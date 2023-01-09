Beşiktaş'ta Weghorst için ayrılık görüşmesi başladı!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı takımda Weghorst'un menajeri, ayrılık konusunu görüşmek üzere sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya geldi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:01
Beşiktaş'ta Weghorst için ayrılık görüşmesi başladı! 09 Ocak 2023 | 12:00
01:17
Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde mi? Erman Toroğlu'dan flaş yorum 08 Ocak 2023 | 12:00
02:56
Canlı yayında açıkladı! Weghorst ayrılıyor mu? 07 Ocak 2023 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı kurtardı" 07 Ocak 2023 | 12:00
00:30
Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... 07 Ocak 2023 | 12:00
02:56
İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi son durum 07 Ocak 2023 | 12:00
01:39
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 06 Ocak 2023 | 12:00
02:10
Ozan Tufan bombası! İşte yapılacak teklif... 04 Ocak 2023 | 12:00