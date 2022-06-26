Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Son dakika spor haberine göre Beşiktaş'ta Weghorst'ta gelişmesi yaşandı. Hollandalı forvet salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Weghorst ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.
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