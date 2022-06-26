Video Besiktas Videoları Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş'ta Weghorst'ta gelişmesi yaşandı. Hollandalı forvet salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Weghorst ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.

26 Haziran 2022 | 22:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

09:43
Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu 26 Haziran 2022 | 12:00
03:00
Beşiktaş Wout Weghorst ile anlaşma sağladı! 24 Haziran 2022 | 12:00
04:24
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu 22 Haziran 2022 | 12:00
02:33
Arnautovic'in menajeri konuştu! 21 Haziran 2022 | 12:00
02:07
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jovane Cabral atağı! 21 Haziran 2022 | 12:00
09:13
Beşiktaş'ta Seferovic gelişmesi! 21 Haziran 2022 | 12:00
24:34
Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri! 20 Haziran 2022 | 12:00
03:10
Flaş Weghorst gelişmesi! 19 Haziran 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN