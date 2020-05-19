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Beşiktaş'ta transferler tek elden yürütülecek

Beşiktaş Yönetimi, futbolcuların olumsuz etkilenmemesi için, yaz transfer dönemi çalışmalarını tek elden yürütecek.
19.05.2020
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