Beşiktaş'ta tüm Covid-19 testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü 18 Mayıs Pazartesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi. Konuyla ilgili son detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

ABONE OL