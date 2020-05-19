19 Mayıs 2020, Salı

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Beşiktaş'ta tüm Covid-19 testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü 18 Mayıs Pazartesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi. Konuyla ilgili son detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
19.05.2020
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