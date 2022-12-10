Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun A Spor'a özel açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, Antalya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tosun, "Beşiktaş'a geri dönmeden önce Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim." dedi.
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