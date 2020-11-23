Beşiktaş'ta son durum ne? Canlı yayında açıklandı! Rosier derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş'ta corona virüsü olan oyuncuların durumu, sakatlıklar ve gelecek hafta oynanacak derbi hakkında son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

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