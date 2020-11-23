23 Kasım 2020, Pazartesi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan derbi yorumu! Fenerbahçe maçı...
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, gelecek haftanın hazırlıklarını sürdürüyor. 10. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde Sergen Yalçın, A Spor'da yayınlanan Bire Bir Futbol programında derbiyi değerlendirdi.
23.11.2020
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