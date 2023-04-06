Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş sözler: N'Koudou'dan beklediğimizi alamadık
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "N'Koudou'dan beklediğimizi alamadık." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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