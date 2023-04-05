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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu! "Başımıza gelsin istemezdik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlıların gerçekleştirdiği idman öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

05 Nisan 2023 | 19:09
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