Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor

Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine Alanyaspor'u yenerek son veren siyah beyazlı ekipte eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou, Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası biten Elneny ise takımdaki yerini alabilecek.

Ligde geride kalan 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 8 puan toplayan Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlılar, dış sahada oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Beşiktaş'la aynı puanı bulunan Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20'de başlayacak Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.