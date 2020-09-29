Beşiktaş'ta sağ bek için 3 aday

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Valentin Rosier, Stefan Ristovski ve Van Rhijn'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların ayrıca Cyle Larin'in gönderilmesi halinde santrfor transferi yapacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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