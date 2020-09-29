29 Eylül 2020, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı
Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşması sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
29.09.2020
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