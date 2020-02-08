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Beşiktaş'ta Portekizli kaleci

Loris Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için Ajax'ta forma giyen Portekizli kaleci Bruno Varela'yı gündemine aldı.
08.02.2020

Beşiktaş'ta Varela harekatı başlıyor...

Üst üste hatalar yapan Loris Karius'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah beyazlılar düğmeye bastı.

Beşiktaş yönetiminin gündeminin ilk sırasında Portekizli kaleci Bruno Varela yer alıyor.

Siyah beyazlılar, Ajax'ta kiralık oynayan Bruno Varela için kulübü Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak.

25 yaşındaki Portekizli file bekçisinin Ajax ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Bruno Varela'nın Benfica'da; Vlachodimos, Svilar ve Zlobin gibi kalecilerin bulunmasından dolayı ülkesine geri dönüşe sıcak bakmaması bu transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Bu sezon Ajax'ta başarılı kaleci Onana'nın gölgesinde kalan Bruno Varela sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.

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