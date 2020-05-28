Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak isterim

Adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre, Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak istediğini belirtti. Gökhan, henüz Beşiktaş'la hiçbir görüşme yapmadığını da ifade etti.

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