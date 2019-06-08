Beşiktaş'ta önce imza sonra transfer

Abdulah Avcı ile anlaşarak Beşiktaş'ta yeni bir dönemi başlatan başkan Fikret Orman, pazartesi günkü imza töreninin ardından tecrübeli teknik adamla transfer toplantısı yapacak...

Beşiktaş'ta transfer toplantısı imza törenin ardından yapılacak... Siyah beyazlı takımla pazartesi günü sözleşme imzalayacak olan Abdullah Avcı, Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile transfer istediği mevkileri masaya yatıracak.

Deneyimli çalıştırıcının, orman ile yapacağı toplantıda, çift yönlü bir orta saha ile sağ ve sol bek isteyeceği öğrenildi...

Yeni sezon kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Abdullah Avcı'nın, orta sahada adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'u birlikte oynatmayı düşündüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Kagawa'nın boşluğunu Oğuzhan ile doldurmayı planlayan avcı'nın, bu nedenle ikilinin rahat görev yapmasını sağlayacak bir orta saha isteyeceği belirtildi.

Yapılacak olan transfer zirvesinde en önemli noktanın ise gidecek futbolcuların olduğu bildirildi. Kasasını düşünen ve maaş sınırını aşağıya çekmek için yüksek ücret alan bazı futbolcularla masaya oturacak olan yönetim, bu konuda da Abdullah Avcı'ya bilgi verecek.