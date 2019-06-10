Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, transferle ilgili sorulan bir soruya "Beşiktaş çok kaliteli oyuncu grubuna sahip. Scout ekibiyle bir toplantı yaptık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.