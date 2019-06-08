Abdullah Avcı Emre Kılınç'ı istiyor
Abdullah Avcı'nın transfer listesi şekilleniyor... Transferde önceliği orta saha ve beklere veren Avcı, Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın da kadroya katılmasını istiyor...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılan Babel'in yerini bir türlü dolduramayan Beşiktaş, yeni sezonda aynı sıkıntıyı yaşamamak için harekete geçiyor...
Siyah beyazlılar, Abdullah Avcı'nın isteğiyle Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'la temasa geçerken, ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi..
Abdullah Avcı'nın imza töreninin ardından Beşiktaş'ın resmi teklifini Sivasspor'a ileteceği kaydedildi...
Sivasspor'la 31 mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon süper lig'de 31 maça çıktı... 7 kez ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu 6 da asist yaptı.
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