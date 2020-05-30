Beşiktaş'ta Mantalos transferi rafa kalktı

Beşiktaş, Mantalos transferinde geri adım attı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, Mantalos'un kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu ancak Yunan ekibi 3 milyon Euro isteyince transfer rafa kalktı.

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