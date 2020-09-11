Beşiktaş'ta Montero Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Francisco Montero'ya lisans çıkarmadı. Siyah-beyazlılar, limit hakkını sağ bek ya da Josef de Souza'dan yana kullanacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

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