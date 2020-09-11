Beşiktaş'ta Montero'nun lisansı neden çıkmadı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun lisansı hala çıkmadı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, İspanya Futbol Federasyonu'ndan transfer yazısını bekliyor. Ayrıca harcama limitinden dolayı da transferin açıklanmamasında bir başka sebep" ifadelerini kullandı.

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