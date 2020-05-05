Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bitti

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Karius, "Bu şekilde bitmesi utanç verici ama sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim" diye konuştu.

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