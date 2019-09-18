Beşiktaş'ta kritik 11 gün

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 11 günlük süreçte hem Türkiye'de hem de Avrupa'da 3 zorlu maça çıkacak. Son 15 sezonunun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlılar, çıkışa geçmek için sıradaki 3 mücadeleyi kazanmak istiyor.

Perşembe günü UEFA Avrupa ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamayı planlıyor.

Siyah beyazlılar, Avrupa dönüşü Süper Lig'de art arda iki önemli müsabakada boy gösterecek.

23 Eylül'de Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, ayın 29'unda ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 11 günlük dönemi başarıyla geçmenin hesaplarını yapıyor.