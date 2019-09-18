18 Eylül 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı'dan Bratislava rotasyonu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda rotasyona gitmeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı öncelikle hücum hattında yaşanan sıkıntıyı çözmek istiyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda sürekli ilk 11'de şans verdiği Güven Yalçın'ın performansından memnun olmayan Abdullah Avcı'nın Gazişehir mücadelesinde oyuna girer girmez golle buluşan Umut Nayir'i Slovakya'da sahaya sürebileceği belirtildi.
18.09.2019
Gazişehir Gaziantep deplasmanında yaşadığı yenilgi nedeniyle Süper Lig'de zirve yarışında yara alan siyah beyazlılarda Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı kadrosunda rotasyona gitmenin hesaplarını yapıyor.
Avcı, kanatlarda da değişiklik düşünüyor. Deneyimli hocanın, Slovan Bratislava maçında hücum hattının kenarlarını N'Koudou ve Lens'e teslim etmeyi düşündüğü öğrenildi.
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