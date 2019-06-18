18 Haziran 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Karius'un yedeği Ertaç
Beşiktaş Loris Karius'un yedeğini buldu... Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'in transferinde sona yaklaştı...
18.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Terim'in avukatından Ali Koç'a sert cevap!
- Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
- Beşiktaş'ta finansal kriz
- Beşiktaş'ta Quaresma yalanlaması
- Kagawa'dan Beşiktaş'ın listesindeki isme şok sözler: "Oraya gitme"
- Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması
- Beşiktaş'ta finansal kriz
- Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi
- Trabzonspor kombineleri satışta
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"