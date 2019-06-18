18 Haziran 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Quaresma yalanlaması | Video

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında kullandığı iddia edilen ifadeler üzerine siyah beyazlı yönetime rest çekti. Ancak Beşiktaş yönetimi Quaresma'nın açıklaması sonrası haberi yalanladı.
18.06.2019

Kagawa'dan Beşiktaş'ın listesindeki isme şok sözler: Oraya gitme Kagawa'dan Beşiktaş'ın listesindeki isme şok sözler: "Oraya gitme" 18.06.2019
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması 17.06.2019
Beşiktaş'ın gözü Mahmut Tekdemir'de Beşiktaş'ın gözü Mahmut Tekdemir'de 17.06.2019
Beşiktaş Ömer Toprak ile anlaştı Beşiktaş Ömer Toprak ile anlaştı 17.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş Bolasie'yi gündemine aldı Beşiktaş Bolasie'yi gündemine aldı 17.06.2019
Beşiktaş için Gerson iddiası Beşiktaş için Gerson iddiası 17.06.2019
Avcı Adriano'nun kalmasını istiyor Avcı Adriano'nun kalmasını istiyor 17.06.2019
Azubuike Kartal oluyor Azubuike Kartal oluyor 16.06.2019
Beşiktaş'ta öncelik kanat transferi Beşiktaş'ta öncelik kanat transferi 16.06.2019
Dorukhan'ın talipleri artıyor Dorukhan'ın talipleri artıyor 15.06.2019
Beşiktaş'ta transfer zirvesi Beşiktaş'ta transfer zirvesi 15.06.2019
Beşiktaş Adriano'ya veda etti Beşiktaş Adriano'ya veda etti 15.06.2019
Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti 15.06.2019
Fikret Orman coştukça coştu! Fikret Orman coştukça coştu! 15.06.2019
Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi 15.06.2019
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 14.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç yanıtı!
Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...
Simon Kjaer resmen açıkladı! "Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse..."
Diagne'den flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör