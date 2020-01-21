Beşiktaş'ta Karius tartışılıyor
Beşiktaş'ta kaleci Karius tartışılmaya devam ediyor...
Alman kaleci, Süper Lig'deki kritik Demir Grup Sivasspor maçında büyük bir hata yaptı. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde üzerine gelen topta hata yapan Loris Karius, takımının 1-0 geriye düşmesine ve mağlup olmasına engel olamadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında Karius'u zaman zaman ıslıkladı.
Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Karius, siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri yaptığı hatalarla eleştirilerin odağında yer alan isimlerin başında geliyor.
26 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza alanı dışından en çok gol yiyen üç kaleciden biri... Karius, Sivasspor karşısında son 1.5 sezonda 12. kez ceza alanı dışından gol yedi.
Alman kaleci, geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 39 gol gördü. Bu sezon ise forma giydiği 17 lig karşılaşmasında 21 gole engel olamadı. Karius, Süper Lig'de toplam 47 maçta 60 gol, yani maç başına 1,27 gol yedi.
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