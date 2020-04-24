24 Nisan 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta kaleci arayışları

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarını hızlandırdı. İlk sırada yer alan isim Hırvatistan Milli Takımı'nın 27 yaşındaki file bekçisi Simon Sluga. Yönetim ayrıca Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile de görüşüyor.
24.04.2020
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