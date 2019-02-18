18 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta herkes forvet
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasını Malatyaspor galibiyeti ile geçen Beşiktaş'ta 16 farklı isim skora katkı yaptı.
18.02.2019
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