19 Şubat 2019, Salı
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Kartal'a orta sahadan büyük katkı
Spor Toto Süper lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta orta saha oyuncularının skora katkısı dikkat çekiyor.
19.02.2019
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