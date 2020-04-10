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Beşiktaş'ta gündem maaş indirimi

Beşiktaş Yönetimi, yabancı oyuncuların ardından yerli oyuncularla da maaş indirimi konusunu görüşmeye hazırlanıyor.
10.04.2020
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