Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin kararı sezon sonunda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı sezon sonunda vereceklerini söyledi.

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