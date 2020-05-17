Beşiktaş'ta alarm verildi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişide corona virüsü çıkmasının ardından kırmızı alarm verildi. Kulüpte yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm personel karantina altına alınırken, tedbirlerin daha da artırılması kararlaştırıldı.

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