17 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta alarm verildi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişide corona virüsü çıkmasının ardından kırmızı alarm verildi. Kulüpte yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm personel karantina altına alınırken, tedbirlerin daha da artırılması kararlaştırıldı.
17.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Emre Kocadağ'dan eleştirilere yanıt Emre Kocadağ'dan eleştirilere yanıt 17.05.2020
Beşiktaş'ta alarm verildi Beşiktaş'ta alarm verildi 17.05.2020
Gökhan ve Caner kararı sezon sonunda Gökhan ve Caner kararı sezon sonunda 16.05.2020
Çebi: Tedavime vakit kaybetmeden başlandı Çebi: Tedavime vakit kaybetmeden başlandı 16.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı 15.05.2020
Beşiktaş için Gutierrez iddiası Beşiktaş için Gutierrez iddiası 15.05.2020
Beşiktaş kaleci transferini beklemeye aldı Beşiktaş kaleci transferini beklemeye aldı 15.05.2020
Beşiktaş'ta tek çıkış yolu toplu bir karantina olarak gözüküyor "Beşiktaş'ta tek çıkış yolu toplu bir karantina olarak gözüküyor" 14.05.2020
Tesisler yöneticilerin de bulunduğu bir ortam "Tesisler yöneticilerin de bulunduğu bir ortam" 14.05.2020
Beşiktaş'ta N'Sakala'da işlem tamam Beşiktaş'ta N'Sakala'da işlem tamam 13.05.2020
Fatih Aksoy'dan flaş itiraf! Önce Beşiktaş'ta... Fatih Aksoy'dan flaş itiraf! "Önce Beşiktaş'ta..." 12.05.2020
Marcelo: Beşiktaş'a dönersem mutlu olurum Marcelo: Beşiktaş'a dönersem mutlu olurum 12.05.2020
Gökhan Gönül için Fenerbahçe'yle görüşmedim "Gökhan Gönül için Fenerbahçe'yle görüşmedim" 12.05.2020
Aboubakar'dan Beşiktaş hamlesi Aboubakar'dan Beşiktaş hamlesi 12.05.2020
Beşiktaş'ta corona virüsü tedirginliği Beşiktaş'ta corona virüsü tedirginliği 12.05.2020
Sinan Bolat Beşiktaş'a haber yolladı Sinan Bolat Beşiktaş'a haber yolladı 10.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...
Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi
Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "O süreci..."
Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'
Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör