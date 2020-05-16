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Ahmet Nur Çebi: Tedavime vakit kaybetmeden başlandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü (Covid-19) tedavisinin vakit geçmeden başladığını belirterek, geçmiş olsun mesajı ileten herkese teşekkür etti.
16.05.2020
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Corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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