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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler neler?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk olacak Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş dün teknik ve heyet ve yönetim olarak yemekte bir araya geldi. Siyah-beyazlılar Önder Karaveli ile devre arasına kadar devam edip etmeyeceğine de bu maçtan sonra karar verecek. " (BJK spor haberleri)
19.12.2021
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