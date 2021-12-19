Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler neler?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk olacak Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş dün teknik ve heyet ve yönetim olarak yemekte bir araya geldi. Siyah-beyazlılar Önder Karaveli ile devre arasına kadar devam edip etmeyeceğine de bu maçtan sonra karar verecek. " (BJK spor haberleri)

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