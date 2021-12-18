BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bu isimler sahadayken Kartal uçamıyor! "Josef taşıyamıyor"

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Sezon başında yapılan transferlerle adeta UEFA Şampiyonlar Ligi takımına dönen siyah beyazlı ekip, beklenen performansı veremedi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bazı oyuncuların sahadayken takımda problem oluştuğunu söyledi. Özcan, "Pjanic, Teixeira, Ghezzal ve Larin aynı anda sahada olunca Beşiktaş sorun yaşıyor. Josef tek başında bu isimlerin açıkları kapatamıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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