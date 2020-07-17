17 Temmuz 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi iddiası

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş için, yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gana basınının haberine göre, CSKA Sofia'dan ayrılan Edwin Gyasi ile anlaşma sağlandı.
17.07.2020
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