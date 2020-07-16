Umut Nayir'in corona virüsü testi negatife döndü

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, corona virüsü test sonucunun negatif olduğunu açıklandı. 24 Haziran'da yapılan testi pozitif çıkan Nayir, ilk kez negatif sonuç alındığını açıkladı.

ABONE OL