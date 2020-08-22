Beşiktaş'ta Domagoj Vida Bologna ve Parma'yı reddetti

Beşiktaş'ta en çok kazanan isimlerin başında gelen Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalya'dan gelen teklifleri reddetti. 31 yaşındaki stoper, Bologna ve Parma'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

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