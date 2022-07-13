Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! O isimleri tek tek saydı
2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu belirten Kazancı, Rıdvan Yılmaz transferinin neden gerçekleşmediğini de açıkladı. Ayrıca Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Christian Gassnacht ve Tayfur Bingöl'le temas halinde olduklarını söyledi. İşte açıklamaların tamamı... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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