08 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz seferberliği
Beşiktaş'ta sezonun ilk 3 haftasını kaçıran Burak Yılmaz için sağlık ekibi seferber oldu. Ayak tarak kemiğindeki sakatlık sebebiyle sezonun ilk 3 haftasını kaçıran golcü futbolcunun bir an önce sahalara dönmesi hedefleniyor.
08.09.2019
Teknik direktör Abdullah Avcı da, sağlık ekibinden tecrübeli futbolcu ile ilgili sık sık bilgi alıyor.
Milli aradan sonra sahalara dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmayan Burak Yılmaz'a gelecek hafta bazı testler uygulanacak. Ağrılarının azalması ve risk seviyesinin düşmesi durumunda, yıldız golcü takımla çalışmalara başlayabilecek.
Diğer sakat oyunculardan Atiba'nın da tedavisinin devam ettiği ve durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağı ifade edildi.
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