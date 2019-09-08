Abdullah Avcı'dan Quaresma ve Burak Yılmaz sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gündemli ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan tecrübeli teknik adam, yaz transfer döneminde alınan, ismi geçen ve gönderilen isimlerle ilgili konuştu.

Yapılan transferleri değerlendiren Avcı, "Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu data'ları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny'nin Arsenal'deki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Medipol Başakşehir'in hiçbir futbolcusuna talip olmadığını belirten Abdullah Avcı, kaleci Volkan Babacan'ın isminin ise önüne geldiğini belirtti.

Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması ile ilgili ise "Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var" yorumunu yaptı.

Basın mensuplarının "Sevilla sizi 2 ay izledi. Neden olmadı?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam "Beşiktaş duygusu daha ağır bastı." cevabını verdi.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili, "Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir futbolcu. Vücut bir noktadan sonra "beni bırak" diyebiliyor" değerlendirmesini yaptı.