Abdullah Avcı'dan Quaresma ve Burak Yılmaz sözleri
Yapılan transferleri değerlendiren Avcı, "Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu data'ları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny'nin Arsenal'deki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi" ifadelerini kullandı.
Eski takımı Medipol Başakşehir'in hiçbir futbolcusuna talip olmadığını belirten Abdullah Avcı, kaleci Volkan Babacan'ın isminin ise önüne geldiğini belirtti.
Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması ile ilgili ise "Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var" yorumunu yaptı.
Basın mensuplarının "Sevilla sizi 2 ay izledi. Neden olmadı?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam "Beşiktaş duygusu daha ağır bastı." cevabını verdi.
Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili, "Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir futbolcu. Vücut bir noktadan sonra "beni bırak" diyebiliyor" değerlendirmesini yaptı.
- ''Göğsümde en güzel bayrağı taşıdım''
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt!
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
- Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao'dan şık gol!
- Şenol Güneş: 1-0 onlar için iyi skor
- Erman Toroğlu: İyi oynamıyoruz
- Filenin Sultanları şampiyonluğa koşuyor
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"