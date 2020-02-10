Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan ve Gökhan Gönül çalışmada yer almadı.
Rizespor ve Gaziantep galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, cuma günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı. Düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salona geçerek takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de oynayan isimlerden Adem Ljajic, salona geçmezken, Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Boateng, ilk 11'deki futbolcularla birlikte hazırlıklarını salonda sürdürdü. 5'e 2 top kapma idmanı yapan diğer isimler, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.
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