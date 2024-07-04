Beşiktaş'ta ayrılık şoku! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor
Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu Valentin Rosier, İspanyol ekibi Leganes ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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