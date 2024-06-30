Beşiktaş'tan Alexandar Mitrovic açıklaması!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro ile yarışmak isteyen siyah-beyazlılarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ismi Beşiktaş'la anılan Mitrovic ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:32
Beşiktaş'tan Alexandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00
06:33
Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00
00:01
Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00
18:04
Cenk Tosun Beşiktaş'ta kalacak mı? 29 Haziran 2024 | 12:00
13:55
Beşikaş'ın yeni transferi Rafa Silva İstanbul'da! İşte o görüntüler 25 Haziran 2024 | 12:00
02:53
Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı! 14 Haziran 2024 | 12:00
03:41
Van Bronckhorst İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 13 Haziran 2024 | 12:00
02:57
Paulista İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 13 Haziran 2024 | 12:00