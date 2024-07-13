Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Son dakika spor haberi: Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş, görüşmelere başlandığını duyurduğu Ciro Immobile'yi İstanbul'a getirdi. İşte ilk görüntüler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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