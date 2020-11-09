Beşiktaş'ta Adem Ljajic kayıplarda

Beşiktaş'ta Adem Ljajic yokları oynuyor. Siyah-beyazlıların iki sezon önce Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Ljajic, son dönemde beklentilerin uzağında kaldı.

ABONE OL