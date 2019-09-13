Beşiktaş'ta 3 yıldız Gazişehir maçı kadrosunda yok

Süper Lig 4. hafta maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz sakatlıkları sebebiyle, Jeremain Lens ise teknik ekibin kararı doğrultusunda Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı. Maç öncesi 3 eksik ve siyah beyazlı ekipteki son durumla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.